Большинство жителей Башкирии желает жить в собственном частном доме

В 2023 год жилищное строительство в республике продемонстрировало рост — объём введённого жилья превысил прошлогодний показатель на 8,3%. Всего за 2023 год было введено в эксплуатацию 43,5 тыс квартир совокупной площадью 3 315,5 тыс кв метров. В 2022 году было построено жилья общей площадью в 3 062,5 тыс «квадратов».