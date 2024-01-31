Большинство жителей Башкирии желает жить в собственном частном доме

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:21
Две трети строящегося жилья в Башкортостане приходится на индивидуальные дома. Об этом в пресс-релизе сообщил Башкортостанстат.
В 2023 год жилищное строительство в республике продемонстрировало рост — объём введённого жилья превысил прошлогодний показатель на 8,3%. Всего за 2023 год было введено в эксплуатацию 43,5 тыс квартир совокупной площадью 3 315,5 тыс кв метров. В 2022 году было построено жилья общей площадью в 3 062,5 тыс «квадратов».
На 1000 жителей республики в 2023 году приходится 812 кв метров нового жилья.
Большая часть построенного жилья — индивидуальные дома. На индивидуальное жилое строительство (ИЖС) в 2023 году пришлось 2 059,6 тыс «квадратов», или 62,1% всего нового жилого дома. Граждане построили 17,5 тыс собственных жилых домов.
Среди всех регионов России Башкортостан занял 7 место по площади вводимого жилья, в Приволжском федеральном округе у Башкирии 2 позиция.