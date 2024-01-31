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Posted 31 января, 05:07

Published 31 января, 05:07

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Башкирия получила по нацпроекту 50 больших автобусов

Башкирия получила по нацпроекту 50 больших автобусов

31 января 2024, 05:07
Фото: 1MI
Автопарк республики в 2023 году пополнили 50 «НефАЗов». Это на 15 автобусов больше, чем в 2022 году.

Автобусы получены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Новые автобусы в минувшем году перевезли более 7 млн пассажиров. Это на 430 тысяч человек больше, чем перевозили автобусы старого образца по тем же маршрутам в 2022 году, — отметил министр транспорта Александр Клебанов.

Новые низкопольные автобусы отвечают всем требованиям безопасности. Кроме того, они высокоэкологичные за счет использования в качестве топлива природного газа.

Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 64 региона страны получили 4,4 тыс. транспортных средств — автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов. В нынешнем году в 81 регион будет поставлено свыше 7 тыс. единиц пассажирского транспорта.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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