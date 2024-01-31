Башкирия получила по нацпроекту 50 больших автобусов

Posted 31 января, 05:07
Published 31 января, 05:07
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Автобусы получены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
— Новые автобусы в минувшем году перевезли более 7 млн пассажиров. Это на 430 тысяч человек больше, чем перевозили автобусы старого образца по тем же маршрутам в 2022 году, — отметил министр транспорта Александр Клебанов.
Новые низкопольные автобусы отвечают всем требованиям безопасности. Кроме того, они высокоэкологичные за счет использования в качестве топлива природного газа.
Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 64 региона страны получили 4,4 тыс. транспортных средств — автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов. В нынешнем году в 81 регион будет поставлено свыше 7 тыс. единиц пассажирского транспорта.