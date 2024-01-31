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Published Сегодня, 19:07

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Аналитика назвали самые посещаемые достопримечательности Москвы и Петербурга

Аналитика назвали самые посещаемые достопримечательности Москвы и Петербурга

31 января 2024, 19:07
Фото: 1MI
Представители Российского союза туриндустрии раскрыли статистику трат россиян на отдых в период Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, а также рассказали, какие именно достопримечательности наиболее активно посещали отдыхающие в этих двух городах.

Как сообщает runews24.ru, столичные туроператоры в прошедшие январские праздники приняли на 40-55% больше отдыхающих, чем год назад. Увеличилось количество бронирований турпоездок и номеров в гостиницах. Развлекательные поездки в Москву на Новый год длились в среднем 3-4 дня. За четыре дня отдыха каждый среднестатический турист тратил 45,6 тысячи рублей.

В Москве самыми привлекательными объектами для посещения стали Кремль, Зарядье, Третьяковская галерея, выставка-форум «Россия» на ВДНХ, Москвариум, парк аттракционов «Остров мечты».

В Северной столице, в свою очередь, поток туристов на январских каникулах увеличился на 10% в этом году относительно предыдущего. Больше всего отдыхающих посетили Эрмитаж, Русский музей, музей Фаберже, Петропавловскую крепость, Новую Голландию, Кронштадт. За четыре дня отдыха в городе на Неве среднестатический россиянин в среднем потратил 32,5 тысячи рублей.

#Общество
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