Аналитика назвали самые посещаемые достопримечательности Москвы и Петербурга

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Как сообщает runews24.ru, столичные туроператоры в прошедшие январские праздники приняли на 40-55% больше отдыхающих, чем год назад. Увеличилось количество бронирований турпоездок и номеров в гостиницах. Развлекательные поездки в Москву на Новый год длились в среднем 3-4 дня. За четыре дня отдыха каждый среднестатический турист тратил 45,6 тысячи рублей.
В Москве самыми привлекательными объектами для посещения стали Кремль, Зарядье, Третьяковская галерея, выставка-форум «Россия» на ВДНХ, Москвариум, парк аттракционов «Остров мечты».
В Северной столице, в свою очередь, поток туристов на январских каникулах увеличился на 10% в этом году относительно предыдущего. Больше всего отдыхающих посетили Эрмитаж, Русский музей, музей Фаберже, Петропавловскую крепость, Новую Голландию, Кронштадт. За четыре дня отдыха в городе на Неве среднестатический россиянин в среднем потратил 32,5 тысячи рублей.