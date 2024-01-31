Аналитика назвали самые посещаемые достопримечательности Москвы и Петербурга

Как сообщает runews24.ru, столичные туроператоры в прошедшие январские праздники приняли на 40-55% больше отдыхающих, чем год назад. Увеличилось количество бронирований турпоездок и номеров в гостиницах. Развлекательные поездки в Москву на Новый год длились в среднем 3-4 дня. За четыре дня отдыха каждый среднестатический турист тратил 45,6 тысячи рублей.