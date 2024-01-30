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Журова: CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой

Журова: CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой

30 января 2024, 07:56
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение CAS по Камиле Валиевой политически ангажированным. По её словам, строгость приговора связана с тем, что Валиева из России.

В интервью RT Журова заявила, что обнаруженная в крови фигуристки микродоза препарата не соответствует наказанию. 4 года отстранения никому не назначали даже за следы анаболиков или психотропных веществ. Более того, очень много решений CAS выносил в пользу спортсменов, но только не в пользу российских спортсменов.

Таким образом, это совершенно политически ангажированное решение. Целью которого было отобрать медали у всей команды. В очередной раз российскому спорту устроили показательное судилище.

Напомним, CAS дисквалифицировал 17-летнюю Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации огромный для профессионального спорта — 4 года.

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