Журова: CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой

В интервью RT Журова заявила, что обнаруженная в крови фигуристки микродоза препарата не соответствует наказанию. 4 года отстранения никому не назначали даже за следы анаболиков или психотропных веществ. Более того, очень много решений CAS выносил в пользу спортсменов, но только не в пользу российских спортсменов.