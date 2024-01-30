Журова: CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В интервью RT Журова заявила, что обнаруженная в крови фигуристки микродоза препарата не соответствует наказанию. 4 года отстранения никому не назначали даже за следы анаболиков или психотропных веществ. Более того, очень много решений CAS выносил в пользу спортсменов, но только не в пользу российских спортсменов.
Таким образом, это совершенно политически ангажированное решение. Целью которого было отобрать медали у всей команды. В очередной раз российскому спорту устроили показательное судилище.
Напомним, CAS дисквалифицировал 17-летнюю Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации огромный для профессионального спорта — 4 года.