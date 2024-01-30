Японский премьер намерен заключить мир с Россией

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Фумио Кисида назвал то, что сейчас происходит в двусторонних отношениях «тяжёлой ситуацией», но подчеркнул стремление решить территориальный вопрос и подписать мирный договор, пишет RT.
При этом Кисида заявил, что официальный Токио продолжит политику санкций в отношении Российской Федерации и дальше будет поддерживать киевский режим.
Напомним, руководитель МИД РФ Сергей Лавров ранее чётко дал понять, что территориальных споров с Японией у России нет и все вопросы по данной тематике давно закрыты.
Более того, правительство Российской Федерации неоднократно заявляло. что суверенитет нашей страны над Курильскими островами — неоспоримый факт. Также говорилось о том, что Япония присоединилась к пулу недружественных России государств и что перспектив по переговорам о мире с ней нет.
Впрочем, японцев это не останавливает и они используют в отношении Курил формулировку «незаконно оккупированные северные территории».