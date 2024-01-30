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Японский премьер намерен заключить мир с Россией

Японский премьер намерен заключить мир с Россией

30 января 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
По словам премьера страны восходящего солнца, он планирует подписать мирный договор с Российской Федерацией после урегулирования разногласий по Курилам.

Фумио Кисида назвал то, что сейчас происходит в двусторонних отношениях «тяжёлой ситуацией», но подчеркнул стремление решить территориальный вопрос и подписать мирный договор, пишет RT.

При этом Кисида заявил, что официальный Токио продолжит политику санкций в отношении Российской Федерации и дальше будет поддерживать киевский режим.

Напомним, руководитель МИД РФ Сергей Лавров ранее чётко дал понять, что территориальных споров с Японией у России нет и все вопросы по данной тематике давно закрыты.

Более того, правительство Российской Федерации неоднократно заявляло. что суверенитет нашей страны над Курильскими островами — неоспоримый факт. Также говорилось о том, что Япония присоединилась к пулу недружественных России государств и что перспектив по переговорам о мире с ней нет.

Впрочем, японцев это не останавливает и они используют в отношении Курил формулировку «незаконно оккупированные северные территории».

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