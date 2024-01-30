Японский премьер намерен заключить мир с Россией

Более того, правительство Российской Федерации неоднократно заявляло. что суверенитет нашей страны над Курильскими островами — неоспоримый факт. Также говорилось о том, что Япония присоединилась к пулу недружественных России государств и что перспектив по переговорам о мире с ней нет.