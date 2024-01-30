В Башкирии с начала 2024 года зарегистрировано 163 дорожных инцидентов, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате данных ДТП пострадало 202 человека, а 23 из них погибли. Хотя количество пострадавших снизилось на 26%, число погибших возросло на 27,8%.