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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Башкирии выросла смертности на дорогах

В Башкирии с начала 2024 года зарегистрировано 163 дорожных инцидентов

30 января 2024, 04:25
Фото: 1MI

В Башкирии выросла смертности на дорогах

Об этом сообщили на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

В Башкирии отмечается рост смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики, в ходе оперативного совещания Правительства Республики Башкортостан.

В Башкирии с начала 2024 года зарегистрировано 163 дорожных инцидентов, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате данных ДТП пострадало 202 человека, а 23 из них погибли. Хотя количество пострадавших снизилось на 26%, число погибших возросло на 27,8%.

В первые месяцы 2024 года в республике были задержаны 1 180 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и из них 8 стали инициаторами ДТП.

Ранее Mkset сообщал о количестве выявленных нарушений ПДД за сутки. По итогам проведения массовых рейдов на дорогах Уфы, было проверено более 650 машин. Всего было составлено 80 административных протоколов.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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