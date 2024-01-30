В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Романом Галиным

В Сибае состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Романом Галиным. По данным администрации, военнослужащий погиб 16 января 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.



Роман Вакильевич Галин родился 25 марта 1993 года в Магнитогорске. Окончил школу №5 и поступил в Профессиональный лицей №24, где получил профессию автомеханика. В 2012 году был призван на срочную военную службу, проходил ее в должности водителя автомобиля. По возвращении со службы, работал водителем в Сибайской медицинском колледже. Позднее занимался строительно-монтажными работами.