mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Башкирии Роман Галин

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Романом Галиным

30 января 2024, 11:44
Фото: Администрация города Сибай/ VK.com

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Башкирии Роман Галин

Свои соболезнования родным и близким погибшего принесли в администрации Сибая.

В Сибае состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Романом Галиным. По данным администрации, военнослужащий погиб 16 января 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Роман Вакильевич Галин родился 25 марта 1993 года в Магнитогорске. Окончил школу №5 и поступил в Профессиональный лицей №24, где получил профессию автомеханика. В 2012 году был призван на срочную военную службу, проходил ее в должности водителя автомобиля. По возвращении со службы, работал водителем в Сибайской медицинском колледже. Позднее занимался строительно-монтажными работами.

16 сентября 2023 года заключил контракт с Министерством обороны России для участия в СВО. Проходил службу в должности оператора штурмового взвода штурмовой роты.

#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Участники СВО#Похороны участников СВО
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Вчера, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Вчера, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Вчера, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Вчера, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Вчера, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58