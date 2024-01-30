Стрельба в центре города: в жителя Уфы выстрелили из-за отказа дать сигарету

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 января перед входом в бар KillFish на Гостином дворе. Молодой человек якобы вышел покурить — снаружи в этот момент находилась группа нетрезвых людей, один из них попросил у него сигарету, однако получил отказ.