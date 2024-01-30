Стрельба в центре города: в жителя Уфы выстрелили из-за отказа дать сигарету

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров. Молодому человеку понадобилась помощь медиков. Злоумышленников разыскивает полиция.
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 января перед входом в бар KillFish на Гостином дворе. Молодой человек якобы вышел покурить — снаружи в этот момент находилась группа нетрезвых людей, один из них попросил у него сигарету, однако получил отказ.
После этого злоумышленники решили прибегнуть к оружию. Один из них достал сигнальную ракетницу и выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.
Пострадавший в результате выстрела получил травмы. В частности, по данным тг-канала Mash Batash, у него порвано веко и глаз.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в Отделе полиции №9 УМВД России по г. Уфе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Полицейские проводят мероприятия по установлению участников инцидента», — прокомментировали ситуацию Mkset в пресс-службе МВД по РБ.