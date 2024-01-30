Стрельба в баре, карантин в школах и уборка снега в Уфе

Еще один случай стрельбы произошел ранее на Гостином дворе. Неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров — ему потребовалась помощь медиков. Молодой человек якобы вышел покурить — снаружи в этот момент находилась группа нетрезвых людей, один из них попросил у него сигарету, однако получил отказ. После этого злоумышленники решили прибегнуть к оружию. Один из них достал сигнальную ракетницу и выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.