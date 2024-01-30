Стрельба в баре, карантин в школах и уборка снега в Уфе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:52
Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин вернулся на работу после массового ДТП. По состоянию здоровья министр был вынужден пропустить первые недели нового года. Министр здравоохранения Башкирии поблагодарил своих лечащих врачей, которые помогают ему восстанавливаться после полученных травм.
Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за плохую уборку снега в городе. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега. Недовольство сити-менеджера. Примечательно, что днем ранее Радий Хабиров, отметивший рост числа жалоб уфимца на уборку снега, обратился к Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.
На прошедшей неделе ученики шести классов из четырех уфимских школ ушли на карантин на фоне распространения ОРВИ. Суммарно в период с 22 по 28 января в Уфе было зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. При этом около 40% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.
Также на оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили ситуацию с заболеваемостью корью. По данным Роспотребнадзора, текущем году на территории 12 районов Башкирии было выявлено 76 случаев заражения корью. В Уфе показатель заболеваемости ниже, чем в среднем по региону, однако опасения, по словам экспертов, вызывает обстановка в Кировском районе Уфы.
в Уфе мужчина устроил стрельбу в лифте жилого комплекса. На видео, распространившемся по соцсетям, — двое молодых людей и девушка вошли в лифт. Один из парней нажал на курок и произвел выстрел, вызвав испуг у своих спутников, которые начали выражать свое недовольство и закрывать уши. Двери лифта открылись, и группа молодых людей покинула кабину. Жильцы дома сообщили, что слышали выстрелы уже не в первый раз. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Еще один случай стрельбы произошел ранее на Гостином дворе. Неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров — ему потребовалась помощь медиков. Молодой человек якобы вышел покурить — снаружи в этот момент находилась группа нетрезвых людей, один из них попросил у него сигарету, однако получил отказ. После этого злоумышленники решили прибегнуть к оружию. Один из них достал сигнальную ракетницу и выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.