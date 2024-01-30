Стилист рассказала о модных трендах в сезоне весна–лето 2024 года

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает runews24.ru со ссылкой на слова эксперта, на смену существовавшей ранее многослойности придет привычка оставлять одежду расстегнутой на несколько пуговиц.
Элементы бельевого стиля также остаются актуальными — платья-комбинации, прозрачные юбки, шелковые невесомые рубашки постоянно появлялись на подиумах.
Носки и гольфы теперь не придется прятать под штанинами — серые и белые, они дополняют образы с туфлями, босоножками и сабо.
В качестве акцента можно использовать и перчатки — даже тогда, когда холода останутся позади. В наступившем году кружевные, сетчатые, бархатные и текстильные перчатки будут носить с жакетами, оверсайз-футболками и платьями.
Банты сейчас уверенно опережают другие разновидности декора, располагаясь на одежде, обуви и прическах.
Любительницы модных экспериментов могут рассмотреть для себя прозрачную юбку-карандаш или менее провокационную, но также притягивающую взгляды фактурную макси-юбку.