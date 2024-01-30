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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

В Башкирии в феврале ожидается потепление

Потепление до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в феврале

30 января 2024, 03:36
Фото: 1MI

В Башкирии в феврале ожидается потепление

Прогноз на февраль дали синоптики Gismeteo.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Башкирии в феврале этого года. Так, средняя температура воздуха будет выше средней, превышая отметку в -11,7°. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

Согласно информации портала Гисметео, февраль в республике будет характеризоваться снежной и пасмурной погодой. Самыми холодными будут первые дни февраля, когда термометр покажет до -10° днем.

Во второй половине февраля погода порадует ясным солнцем и дневными температурами -3, -4°, ночью температура составит -7, -8°. Сильных морозов не ожидается.

К концу февраля наступит облачная погода, но без осадков. Вместе с этим наступит потепление до -2, -3°.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова#Холодная погода
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