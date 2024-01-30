Потепление до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в феврале

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Башкирии в феврале этого года. Так, средняя температура воздуха будет выше средней, превышая отметку в -11,7°. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.
Согласно информации портала Гисметео, февраль в республике будет характеризоваться снежной и пасмурной погодой. Самыми холодными будут первые дни февраля, когда термометр покажет до -10° днем.
Во второй половине февраля погода порадует ясным солнцем и дневными температурами -3, -4°, ночью температура составит -7, -8°. Сильных морозов не ожидается.
К концу февраля наступит облачная погода, но без осадков. Вместе с этим наступит потепление до -2, -3°.