Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин вернулся к обязанностям после аварии

Напомним, что ДТП произошло 29 декабря 2023 года, в Караидельском районе. На трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла. К сожалению, водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники. После ДТП Айрата Рахматуллина, а также его помощника и водителя вертолетом доставили в больницу в Уфе.