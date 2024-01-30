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Глава минздрава Башкирии вернулся на работу после массового ДТП

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин вернулся к обязанностям после аварии

30 января 2024, 06:56

Глава минздрава Башкирии вернулся на работу после массового ДТП

Об этом министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал у себя в соцсетях.

Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин вернулся на работу после массового ДТП. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. По состоянию здоровья министр был вынужден пропустить первые недели нового года.

«29 декабря произошла трагедия, которая унесла жизни двух людей. К сожалению, никто не застрахован от аварий. Это может случиться с каждым из нас в любой момент. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших, буду поддерживать их, оказывать необходимую помощь.», — написал Айрат Рахматуллин.

Министр здравоохранения Башкирии поблагодарил своих лечащих врачей, которые помогают ему восстанавливаться после полученных травм. Также, он сообщил, что задачи на 2024-й стоят самые высокие.

«В этом году мы запускаем масштабную программу модернизации медучреждений Уфы, продолжаем строительство поликлиник, ФАПов по всей республике, ожидаем поставку более 4000 единиц оборудования.», — рассказал министр.

Напомним, что ДТП произошло 29 декабря 2023 года, в Караидельском районе. На трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла. К сожалению, водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники. После ДТП Айрата Рахматуллина, а также его помощника и водителя вертолетом доставили в больницу в Уфе.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#Смертельное ДТП#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Министр здравоохранения
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