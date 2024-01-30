Биолог перечислила помогающие в борьбе с бессонницей продукты

Согласно словам эксперта, есть несколько продуктов, которые помогут побороть бессонницу. К таким продуктам относятся: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи, так как они содержат триптофан, который способствует наступлению сна и выработке гормона сна — мелатонина; миндаль, содержащий магний, который также влияет на выработку мелатонина; овсянка, благодаря своему высокому содержанию магния, приготовленная по особому рецепту, может быть полезна; лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, которые также влияют на качество сна.