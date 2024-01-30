Биолог перечислила помогающие в борьбе с бессонницей продукты

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:46
Она объяснила, что бессонница может вызывать депрессию и многие люди ошибочно считают алкоголь хорошим снотворным средством. На самом деле, алкоголь временно усыпляет, но потом возникает стадия возбуждения, которая мешает заснуть, пишут «Известия».
Согласно словам эксперта, есть несколько продуктов, которые помогут побороть бессонницу. К таким продуктам относятся: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи, так как они содержат триптофан, который способствует наступлению сна и выработке гормона сна — мелатонина; миндаль, содержащий магний, который также влияет на выработку мелатонина; овсянка, благодаря своему высокому содержанию магния, приготовленная по особому рецепту, может быть полезна; лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, которые также влияют на качество сна.
Лялина также подчеркнула, что перед сном нужно избегать кофеина и никотина. Она советует придерживаться определенного расписания сна и физически активничать, а также отключать гаджеты за полчаса до сна. Однако, результаты этих методов могут быть различны для каждого человека. Если бессонница стала серьезной проблемой, рекомендуется обратиться за помощью к врачу и получить индивидуальные рекомендации.