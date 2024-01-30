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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

В Уфе за месяц арестовали 78 молодых водителей без прав

«Без прав, но с машинами»: в Башкирии задержали 78 человек без документов

30 января 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Уфе за месяц арестовали 78 молодых водителей без прав

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

С начала января 2024 года на дорогах Уфы задержано 78 человек, которые не имели водительского удостоверения, при этом управляли транспортным средством. Большинство арестованных — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Среди них были и 6 несовершеннолетних. Как правило, молодые люди покупают бюджетные автомобили и передвигаются на них по городу.

«Инспектора дорожно-патрульной службы нацелены на пресечение таких фактов и проводят регулярную профилактическую работу.», -добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Водители привлекаются к административной ответственности, а автомобиль эвакуируется на специализированную стоянку в соответствии с законодательством. Данное правонарушение регулируется статьей 12.7 КоАП РФ и влечет за собой административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии зафиксирован рост смертности в ДТП. Так, количество погибших возросло на 27,8%.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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