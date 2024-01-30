«Без прав, но с машинами»: в Башкирии задержали 78 человек без документов

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
С начала января 2024 года на дорогах Уфы задержано 78 человек, которые не имели водительского удостоверения, при этом управляли транспортным средством. Большинство арестованных — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Среди них были и 6 несовершеннолетних. Как правило, молодые люди покупают бюджетные автомобили и передвигаются на них по городу.
«Инспектора дорожно-патрульной службы нацелены на пресечение таких фактов и проводят регулярную профилактическую работу.», -добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
Водители привлекаются к административной ответственности, а автомобиль эвакуируется на специализированную стоянку в соответствии с законодательством. Данное правонарушение регулируется статьей 12.7 КоАП РФ и влечет за собой административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии зафиксирован рост смертности в ДТП. Так, количество погибших возросло на 27,8%.