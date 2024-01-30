«Без прав, но с машинами»: в Башкирии задержали 78 человек без документов

С начала января 2024 года на дорогах Уфы задержано 78 человек, которые не имели водительского удостоверения, при этом управляли транспортным средством. Большинство арестованных — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Среди них были и 6 несовершеннолетних. Как правило, молодые люди покупают бюджетные автомобили и передвигаются на них по городу.