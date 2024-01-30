«Берите лопаты»: мэр Уфы вновь раскритиковал чиновников за плохую уборку снега

В рамках оперативного совещания в администрации Уфы свой доклад об уборке снега в городе представил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. По его словам, для уборки снега в Уфе ежедневно задействовано более 400 единиц коммунальной техники и в среднем 450 человек дорожных рабочих. Хамитов отметил, что снегоплавильные пункты на данный момент работают в круглосуточном режиме, а за прошедшую неделю вывезено более 123,6 тысячи кубометров убранных осадков.