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Мэр Уфы поручил чиновникам провести комплексную уборку снега в городе

«Берите лопаты»: мэр Уфы вновь раскритиковал чиновников за плохую уборку снега

30 января 2024, 10:02
Фото: 1MI

Мэр Уфы поручил чиновникам провести комплексную уборку снега в городе

Сити-менеджер остался недоволен докладом начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустема Хамитова.

Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за плохую уборку снега в городе. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.

В рамках оперативного совещания в администрации Уфы свой доклад об уборке снега в городе представил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. По его словам, для уборки снега в Уфе ежедневно задействовано более 400 единиц коммунальной техники и в среднем 450 человек дорожных рабочих. Хамитов отметил, что снегоплавильные пункты на данный момент работают в круглосуточном режиме, а за прошедшую неделю вывезено более 123,6 тысячи кубометров убранных осадков.

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев при этом остался недоволен докладом чиновника. Так, по данным руководителя ЦОБ Александра Овчинникова, в Уфе затруднен проезд во многие дворы и не очищены должным образом тротуары. Снег во многих районах складируется на на детских площадках, возле школ, в жилых дворах, в зоне пешеходных переходов.

«Как только глава района приходит ко мне с просьбой выделить финансирование на приобретение техники, пожалуйста, выделяем. А значит, как касается результатов, вот они. У нас в городе не три улицы, я всем напоминаю. Это не только Заки Валиди, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. Есть и другие улицы, и на них тоже надо обращать внимание. Я никого не заставляю, не принуждаю продолжить работу. Если кому-то не нравится, кто-то устал, пожалуйста, занимайтесь, чем хотите. Если вы не в состоянии как руководители организовать работу, берите лопаты и выходите со своими коллективами чистить снег», — сказал Мавлиев.

Напомним, ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики Радий Хабиров отметил рост числа обращений по уборке снега. Наиболее часто на плохую уборку снега жалуются жители Кировского, Советского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Хабиров обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.

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