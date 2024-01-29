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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Башкирии по неосторожности рабочего едва не сгорела детская больница

Житель Башкирии устроил пожар в детской больнице

29 января 2024, 09:34
Фото: 1MI

В Башкирии по неосторожности рабочего едва не сгорела детская больница

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

По данным ведомства, в октябре 2023 года мужчина в здании поликлиники ГБУЗ «Детская городская больница» проводил очистку системы отопления в чердачном помещении при помощи углошлифовальной машины. Однако перед началом выполнения работ мужчина не оборудовал рабочее место ограждающей перегородкой.

В результате искры попали в кабинет рентгенографии на четвертом этаже. Далее произошло воспламенение электрощитовой системы вентиляции, изоляции проводов и стены. Медучреждению был причинен ущерб на сумму более 760 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд по Стерлитамаку для рассмотрения по существу.

#Общество#Происшествия#Пожар#Прокуратура#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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