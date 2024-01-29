Житель Башкирии устроил пожар в детской больнице

По данным ведомства, в октябре 2023 года мужчина в здании поликлиники ГБУЗ «Детская городская больница» проводил очистку системы отопления в чердачном помещении при помощи углошлифовальной машины. Однако перед началом выполнения работ мужчина не оборудовал рабочее место ограждающей перегородкой.