В ТПП РБ вручили документ о внесении в реестр коммерческих обозначений республики

— Включение компании в реестр дает нам возможность развивать индивидуализацию предприятия за счет документального подтверждения права на коммерческое обозначение и избежать недобросовестной конкуренции. Последнее актуально в случаях, когда посторонние фирмы, например, после определенных манипуляций со старыми двухзвенниками, реализуют машины как заводскую продукцию. Немаловажно и то, что благодаря общедоступности Реестра, снижается вероятность случайного дублирования названия предприятия, — говорит первый заместитель генерального директора АО «МК „Витязь“ Мансур Кунаков.