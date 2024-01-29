В ТПП РБ вручили документ о внесении в реестр коммерческих обозначений республики

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Документ получили представители АО «МК „Витязь“ (входит в состав АО „Концерн „Уралвагонзавод“ Государственной корпорации „Ростех“). Машиностроительная компания, при поддержке специалистов Концерна, одной из первых в Башкортостане подала заявку на фиксацию права на коммерческие обозначения в Реестре.
Коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия и может быть использовано для обозначения группы предприятий или целого имущественного комплекса. Оно получает правовую охрану, если становится известным на определенной территории в результате осуществления предпринимательской деятельности.
В Башкортостане ведение Реестра коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей осуществляет ТПП РБ. После получения заявки сотрудники организации проводят тщательную проверку, определяют, обладает ли данное обозначение признаками, которые отличают его от конкурентов.
После внесения в Реестр предприятие получает возможность документального подтверждения права на коммерческое обозначение в случае недобросовестной конкуренции. Также снижается вероятность случайного дублирования названия.
— Включение компании в реестр дает нам возможность развивать индивидуализацию предприятия за счет документального подтверждения права на коммерческое обозначение и избежать недобросовестной конкуренции. Последнее актуально в случаях, когда посторонние фирмы, например, после определенных манипуляций со старыми двухзвенниками, реализуют машины как заводскую продукцию. Немаловажно и то, что благодаря общедоступности Реестра, снижается вероятность случайного дублирования названия предприятия, — говорит первый заместитель генерального директора АО «МК „Витязь“ Мансур Кунаков.