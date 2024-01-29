В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД, сообщив, что данные сведения не соответствуют действительности. Чаты, в которых распространялась данная информация, по данным ведомства, появились недавно и были созданы самими террористами. Похожие сообщения ранее также появились в чатах других городов: Самары, Ижевска, Тулы, Воронежа и других.