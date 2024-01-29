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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Фейк о готовящихся школьных расстрелах в Башкирии прокомментировали в МВД

В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте

29 января 2024, 03:44
Фото: 1MI

Фейк о готовящихся школьных расстрелах в Башкирии прокомментировали в МВД

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

В нескольких чатах в популярном мессенджере ранее была опубликована информация, согласно которой в школах Нефтекамска планируются массовые расстрелы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД, сообщив, что данные сведения не соответствуют действительности. Чаты, в которых распространялась данная информация, по данным ведомства, появились недавно и были созданы самими террористами. Похожие сообщения ранее также появились в чатах других городов: Самары, Ижевска, Тулы, Воронежа и других.

«Это делают для разгона паники и дестабилизации обстановки в регионах. Все эти сообщения распространяются по одной и той же схеме: появляются сообщения о планируемых „шутингах“, публикуются фотографии оружия (чаще всего эти кадры уже фигурировали в других регионах) и архивные видео терактов из других регионов и даже стран. При этом никаких ЧП не происходит», — заявили в МВД по РБ.

В настоящее время информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Призываем наших читателей не доверять информации из непроверенных источников.

#Происшествия#Город#Терроризм#Новости Башкирии#Школа#Азамат Нухов#МВД России
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