В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В нескольких чатах в популярном мессенджере ранее была опубликована информация, согласно которой в школах Нефтекамска планируются массовые расстрелы.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД, сообщив, что данные сведения не соответствуют действительности. Чаты, в которых распространялась данная информация, по данным ведомства, появились недавно и были созданы самими террористами. Похожие сообщения ранее также появились в чатах других городов: Самары, Ижевска, Тулы, Воронежа и других.
«Это делают для разгона паники и дестабилизации обстановки в регионах. Все эти сообщения распространяются по одной и той же схеме: появляются сообщения о планируемых „шутингах“, публикуются фотографии оружия (чаще всего эти кадры уже фигурировали в других регионах) и архивные видео терактов из других регионов и даже стран. При этом никаких ЧП не происходит», — заявили в МВД по РБ.
В настоящее время информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Призываем наших читателей не доверять информации из непроверенных источников.