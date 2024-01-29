В Башкирии на половину увеличили максимальный размер больничных

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Социальный фонд объявил о повышении максимального размера выплат по временной нетрудоспособности, беременности и уходу за младенцами до полутора лет для работающих мам и пап. Верхняя планка поднялась на 49%.
В пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России заявили, что изменения связаны с введением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. Теперь для расчёта пенсий и других социальных выплат используется единая база. Если в 2023 году максимальный размер пособия по малолетним детям составлял 33 тыс рублей в месяц, то в этом году он будет на 16 тыс рублей больше.
Максимум больничных, размер которых зависит от страхового стажа, длительного рабочего времени трудящегося и заработка за последние пару лет, в 2024 году будет 122 тысячи рублей в месяц, а годом ранее был 83 тысячи рублей. «Декретные» тоже могут увеличиться — максимальный размер не должен превышать 565 тыс рублей.
В прошлом году сумма всех выплат по временной потере трудоспособности составляла 18,5 млрд рублей. Получателями средств стали 549 тыс человек, рассказал управляющий республиканским отделением СФР Фаниль Вахитов.
Недавно мы рассказывали о том, как правильно рассчитать будущую пенсию. В схеме было сложно разобраться, но мы постарались.