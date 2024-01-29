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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В социальном фонде рассказали, как изменятся выплаты больничных в Башкирии

В Башкирии на половину увеличили максимальный размер больничных

29 января 2024, 09:16
Фото: 1MI

В социальном фонде рассказали, как изменятся выплаты больничных в Башкирии

По-новому будут рассчитываться и декретные выплаты.

Социальный фонд объявил о повышении максимального размера выплат по временной нетрудоспособности, беременности и уходу за младенцами до полутора лет для работающих мам и пап. Верхняя планка поднялась на 49%.

В пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России заявили, что изменения связаны с введением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. Теперь для расчёта пенсий и других социальных выплат используется единая база. Если в 2023 году максимальный размер пособия по малолетним детям составлял 33 тыс рублей в месяц, то в этом году он будет на 16 тыс рублей больше.

Максимум больничных, размер которых зависит от страхового стажа, длительного рабочего времени трудящегося и заработка за последние пару лет, в 2024 году будет 122 тысячи рублей в месяц, а годом ранее был 83 тысячи рублей. «Декретные» тоже могут увеличиться — максимальный размер не должен превышать 565 тыс рублей.

В прошлом году сумма всех выплат по временной потере трудоспособности составляла 18,5 млрд рублей. Получателями средств стали 549 тыс человек, рассказал управляющий республиканским отделением СФР Фаниль Вахитов.

Недавно мы рассказывали о том, как правильно рассчитать будущую пенсию. В схеме было сложно разобраться, но мы постарались.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Социальный фонд России
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