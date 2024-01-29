В Башкирии на половину увеличили максимальный размер больничных

В пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России заявили, что изменения связаны с введением единого тарифа и облагаемой базы страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. Теперь для расчёта пенсий и других социальных выплат используется единая база. Если в 2023 году максимальный размер пособия по малолетним детям составлял 33 тыс рублей в месяц, то в этом году он будет на 16 тыс рублей больше.