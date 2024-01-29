Стало известно кто занял должность главы Центризбиркома Башкирии

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Главой Центральной избирательной комиссии стал Азат Галимханов. Об этом сообщает пресс-службы органа на странице в соцсетях.
В конце 2023 года свои полномочия сложила Илона Макаренко. О том, что Азамат Галимханов может занять её место, мы сообщали несколько дней назад.
Азат Галимханов сейчас является проректором по образовательной деятельности Уфимского университета науки и технологий, до объединения с УГАТУ он занимал пост проректора по учебно-методической работе в Башкирскому государственном университете. 30 декабря 2023 года он был введён в состав ЦИК республики. С 2005 по 2008 годы он был секретарём уфимской избирательной комиссии.
По сообщению ЦИК Башкортостана, решение назначить на должность председателя Азата Галимханова принято единогласно членами комиссии.