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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

Центризбирком Башкирии возглавил проректор уфимского университета

Стало известно кто занял должность главы Центризбиркома Башкирии

29 января 2024, 12:42
Фото: Личная страница Азата Галимханова в соцсетях / vk.com

Центризбирком Башкирии возглавил проректор уфимского университета

Решение о назначении принято единогласно.

Главой Центральной избирательной комиссии стал Азат Галимханов. Об этом сообщает пресс-службы органа на странице в соцсетях.

В конце 2023 года свои полномочия сложила Илона Макаренко. О том, что Азамат Галимханов может занять её место, мы сообщали несколько дней назад.

Азат Галимханов сейчас является проректором по образовательной деятельности Уфимского университета науки и технологий, до объединения с УГАТУ он занимал пост проректора по учебно-методической работе в Башкирскому государственном университете. 30 декабря 2023 года он был введён в состав ЦИК республики. С 2005 по 2008 годы он был секретарём уфимской избирательной комиссии.

Фото: vk.com/clubbashkortostanizbirkom

По сообщению ЦИК Башкортостана, решение назначить на должность председателя Азата Галимханова принято единогласно членами комиссии.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#ЦИК#Идэль Гумеров#Выборы-2024
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