Стало известно кто занял должность главы Центризбиркома Башкирии

Азат Галимханов сейчас является проректором по образовательной деятельности Уфимского университета науки и технологий, до объединения с УГАТУ он занимал пост проректора по учебно-методической работе в Башкирскому государственном университете. 30 декабря 2023 года он был введён в состав ЦИК республики. С 2005 по 2008 годы он был секретарём уфимской избирательной комиссии.