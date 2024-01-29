США планируют приступить к работе в Эфиопии для решения внешнеполитических задач

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Организация ищет работника, который создаст стратегию коммуникаций для филиала USAID в Эфиопии.
Новый эксперт будет обязан распространять в региональных медиа сообщения о помощи, предоставляемой Штатами региону, с целью решения политических задач, пишет RT.
При этом СМИ Соединенных Штатов тоже будут задействовать в работе материалы нового сотрудника, освещая таким образом происходящее в регионе.
Задача нового эксперта по связям — повышение доступности информации о помощи, оказываемой Вашингтоном региону.
При этом новому работнику планируют выплачивать до $135 тыс.
По мнению Владимира Оленченко, научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, американцы намерены усилить влияние в Восточноафриканских странах и препятствовать их сотрудничеству с РФ.