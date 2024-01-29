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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

США планируют приступить к работе в Эфиопии для решения внешнеполитических задач

США планируют приступить к работе в Эфиопии для решения внешнеполитических задач

29 января 2024, 18:47
Фото: Изображение Midjourney
Агентство по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) разместило в Аддис-Абебе объявление о поиске эксперта в области информации и коммуникаций.

Организация ищет работника, который создаст стратегию коммуникаций для филиала USAID в Эфиопии.

Новый эксперт будет обязан распространять в региональных медиа сообщения о помощи, предоставляемой Штатами региону, с целью решения политических задач, пишет RT.

При этом СМИ Соединенных Штатов тоже будут задействовать в работе материалы нового сотрудника, освещая таким образом происходящее в регионе.

Задача нового эксперта по связям — повышение доступности информации о помощи, оказываемой Вашингтоном региону.

При этом новому работнику планируют выплачивать до $135 тыс.

По мнению Владимира Оленченко, научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, американцы намерены усилить влияние в Восточноафриканских странах и препятствовать их сотрудничеству с РФ.

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