Союз пенсионеров поддержал расширение круга действия Пушкинской карты

Рязанский напомнил, что проект «Демография» содержит раздел, который посвящен старшему поколению россиян. Поскольку ученые давно говорят о том, что интеллектуальные нагрузки помогают пожилым людям сохранять активность и увеличивать продолжительность жизни, в Союзе пенсионеров одобряют поступившую инициативу. Также глава Союза выразил уверенность в том, что средства из бюджета, необходимые для реализации меры, не будут слишком большими.