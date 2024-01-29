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Published Сегодня, 16:18

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Updated Сегодня, 16:19

Союз пенсионеров поддержал расширение круга действия Пушкинской карты

Союз пенсионеров поддержал расширение круга действия Пушкинской карты

29 января 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney
Идею расширить круг людей, на которых распространяется действие Пушкинской карты, поддержали в Союзе пенсионеров РФ.

Об этом рассказал RT председатель организации Валерий Рязанский. Он также заявил о готовности на своем посту содействовать внедрению этой меры.

Рязанский напомнил, что проект «Демография» содержит раздел, который посвящен старшему поколению россиян. Поскольку ученые давно говорят о том, что интеллектуальные нагрузки помогают пожилым людям сохранять активность и увеличивать продолжительность жизни, в Союзе пенсионеров одобряют поступившую инициативу. Также глава Союза выразил уверенность в том, что средства из бюджета, необходимые для реализации меры, не будут слишком большими.

Ранее стало известно, что в Заксобрании Петербурга предложили включить пенсионеров России в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу.

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