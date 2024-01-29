Радий Хабиров поменял состав Совета по культуре и искусству

Певец Анвар Нургалиев пополнил состав Совета по вопросам развития культуры и искусства. В нём также состоят такие деятели, как скрипач Владимир Спиваков, художественный руководитель Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскар Абдразаков, певец Элвин Грей, карикатурист Камиль Бузыкаев, писательница Лариса Абдуллина, сенаторка Лилия Гумерова, нынешний глава Башкультнаследия Салават Кулбахтин, режиссёр Булат Юсупов и другие.