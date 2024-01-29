Радий Хабиров поменял состав Совета по культуре и искусству

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Народный артист Башкортостана, Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Анвар Нургалиев стал членом Совета по культуре и искусству при Радии Хабирове. Об этом сообщает «Башинформ».
Певец Анвар Нургалиев пополнил состав Совета по вопросам развития культуры и искусства. В нём также состоят такие деятели, как скрипач Владимир Спиваков, художественный руководитель Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскар Абдразаков, певец Элвин Грей, карикатурист Камиль Бузыкаев, писательница Лариса Абдуллина, сенаторка Лилия Гумерова, нынешний глава Башкультнаследия Салават Кулбахтин, режиссёр Булат Юсупов и другие.
Вместе с руководителями художественных объединений и творческих союзов в Совет входит 70 человек. Совет учреждён в декабре 2022 года «для эффективной реализации государственной политики в области культуры и искусства».
Анвар Нургалиев является дядей блогерки Дианы Сафаровой, которая погибла в ДТП в Чишминском районе. Последнее судебное заседание по инциденту было перенесено из-за того, что обвиняемый решил сменить адвоката.