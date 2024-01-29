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Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в состав Совета по культуре

Радий Хабиров поменял состав Совета по культуре и искусству

29 января 2024, 10:02
Фото: Личная страница Анвара Нургалиева в социальных сетях / vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в состав Совета по культуре

Кроме него в состав Совета входят писатели, певцы, театральные деятели.

Народный артист Башкортостана, Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Анвар Нургалиев стал членом Совета по культуре и искусству при Радии Хабирове. Об этом сообщает «Башинформ».

Певец Анвар Нургалиев пополнил состав Совета по вопросам развития культуры и искусства. В нём также состоят такие деятели, как скрипач Владимир Спиваков, художественный руководитель Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскар Абдразаков, певец Элвин Грей, карикатурист Камиль Бузыкаев, писательница Лариса Абдуллина, сенаторка Лилия Гумерова, нынешний глава Башкультнаследия Салават Кулбахтин, режиссёр Булат Юсупов и другие.

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Вместе с руководителями художественных объединений и творческих союзов в Совет входит 70 человек. Совет учреждён в декабре 2022 года «для эффективной реализации государственной политики в области культуры и искусства».

Анвар Нургалиев является дядей блогерки Дианы Сафаровой, которая погибла в ДТП в Чишминском районе. Последнее судебное заседание по инциденту было перенесено из-за того, что обвиняемый решил сменить адвоката.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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