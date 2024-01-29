Психолог рассказала о ключевых маркерах здоровых отношений

Пятый и заключительный маркер — личные интересы и развитие. У каждого свои любимые увлечения и определенные интересы, но необходимо проявлять интерес к увлечениям друг друга. За счет этого, оба партнера развиваются как личности, что также положительно влияет на развитие этих отношений.