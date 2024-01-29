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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Психолог рассказала о ключевых маркерах здоровых отношений

Психолог рассказала о ключевых маркерах здоровых отношений

29 января 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Существует множество определений отражающих взаимоотношения между мужчиной и женщиной, но дискуссия часто сосредоточена вокруг термина «здоровые отношения». Разобраться в этом вопросе, в беседе с журналистами RuNews24.ru помогла практикующий психолог Лия Аванесова.

В целом, по мнению эксперта, можно выделить пять ключевых признаков здоровых отношений, которые дают возможность понять, в каких отношениях вы находитесь с партнером. Об этом пишет runews24.ru.

Первым маркером эксперт назвала уважение, поскольку если его нет, то и об отношениях говорить невозможно.

Второй маркер — любовь, как один из фундаментальных составляющих, на котором основываются отношения между людьми.

Следующий маркер — свобода. Это свобода в поступках и намерениях партнера, но не в ущерб интересам партнера.

В качестве четвертого маркера Аванесова отметила доверие. Если этот компонент отсутствует, то невозможно говорить о развитии «здоровых» отношений вообще.

Пятый и заключительный маркер — личные интересы и развитие. У каждого свои любимые увлечения и определенные интересы, но необходимо проявлять интерес к увлечениям друг друга. За счет этого, оба партнера развиваются как личности, что также положительно влияет на развитие этих отношений.

#Общество
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