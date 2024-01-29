Психолог рассказала о ключевых маркерах здоровых отношений

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В целом, по мнению эксперта, можно выделить пять ключевых признаков здоровых отношений, которые дают возможность понять, в каких отношениях вы находитесь с партнером. Об этом пишет runews24.ru.
Первым маркером эксперт назвала уважение, поскольку если его нет, то и об отношениях говорить невозможно.
Второй маркер — любовь, как один из фундаментальных составляющих, на котором основываются отношения между людьми.
Следующий маркер — свобода. Это свобода в поступках и намерениях партнера, но не в ущерб интересам партнера.
В качестве четвертого маркера Аванесова отметила доверие. Если этот компонент отсутствует, то невозможно говорить о развитии «здоровых» отношений вообще.
Пятый и заключительный маркер — личные интересы и развитие. У каждого свои любимые увлечения и определенные интересы, но необходимо проявлять интерес к увлечениям друг друга. За счет этого, оба партнера развиваются как личности, что также положительно влияет на развитие этих отношений.