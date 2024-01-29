Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Республика Сербская — энтитент, возникший в 1995 году, после уничтожения Западом Югославии. Это автономия сербов в составе образовавшегося тогда государства Босния и Герцеговина. Регламентируется положение о данном энтитенте Дейтонскими соглашениями.
В интервью RT Милорад Додик рассказал, что запад практически демонтировал Дейтонские соглашения. США и их сателлиты в Европе оказывают сильное давление на автономию, пытаясь принудить местные элиты к следованию западным курсом.
Акцентировал внимание Додик и на том, что БРИКС укрепляется на фоне кризисов, сотрясающих Евросоюз. Это, в том числе, кризисы основных ценностей, когда правящая верхушка ЕС продвигает ценности, противоречащие человеческой природе. При этом экономическая составляющая нормальной жизни сознательно игнорируется. Сегодня у Евросоюза нет дешёвого газа и нефти, редких металлов и даже угля, всё это доставлялось из России и других государств. Если говорить о политике, то достойных лидеров, за очень редким исключением, тоже нет. В итоге, держась в кильватере Белого дома Европа может реально лишиться основ существования, поэтому геополитические прогнозы для неё крайне мрачные.
В то же время позиция БРИКС и особенно России и Китая чётко показывает, что значительная часть мира уже не находится под таким как прежде влиянием Запада.
Отношения между Республикой Сербской и Россией Милорад Додик назвал крепкими, стабильными и полными взаимного уважения. Как и автономия, наша страна столкнулась с западным давлением, в том числе на уровне международного взаимодействия, что ещё больше сблизило Российскую Федерацию и Республику Сербскую. Додик заявил, что не позволил Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям. Попытки были, но руководство автономии им успешно противостояло, на уровне официальных органов.
Лидер Республики Сербской выразил надежду, что Россия из сложившегося кризиса выйдет ещё более сильной и восстановит своё геополитическое влияние. Он назвал западную либеральную систему «уродливой» и подчеркнул, что для её сдерживания нужна сильная Россия.