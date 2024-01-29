Президент Республики Сербской: Россия проводит верную политику

Акцентировал внимание Додик и на том, что БРИКС укрепляется на фоне кризисов, сотрясающих Евросоюз. Это, в том числе, кризисы основных ценностей, когда правящая верхушка ЕС продвигает ценности, противоречащие человеческой природе. При этом экономическая составляющая нормальной жизни сознательно игнорируется. Сегодня у Евросоюза нет дешёвого газа и нефти, редких металлов и даже угля, всё это доставлялось из России и других государств. Если говорить о политике, то достойных лидеров, за очень редким исключением, тоже нет. В итоге, держась в кильватере Белого дома Европа может реально лишиться основ существования, поэтому геополитические прогнозы для неё крайне мрачные.