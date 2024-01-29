Под Стерлитамаком зафиксирована повышенная концентрация токсичных отходов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Стерлитамакском районе зафиксирована повышенная концентрация нескольких веществ. Данные об этом содержатся в справке по результатам химического анализа проб атмосферного воздуха, опубликованной на сайте министерства экологии.
Жалобы на качество воздуха в Стерлитамаке поступают несколько дней подряд. На просьбы жителей найти источники загрязнения и устранить их отреагировал Роспотребнадзор.
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее публиковало информацию о том, что с 26 по 29 января в Стерлитамаке не выявлено повышенной концентрации контролируемых примесей. Однако в справке, подготовленной Управлением государственного аналитического контроля, говорится, что 27 января в селе Отрадовка Стерлитамакского района зафиксировано превышение концентрации этилбензола в 1,61 раз и мета- и пара-ксилолов в 1,98 раз.
Ксилолами называют углеводороды ароматического ряда, получаемые при коксовании угля или из нефти при производстве высококачественного бензина. Острое отравление этими веществами приводит к возбуждению, ощущению опьянения, раздражению глаз и дыхательных путей, проблемам в пищеварении, дыхании, функционировании сердечно-сосудистой системы, потере сознания. Пара-ксилолы могут поразить слух человека. Также под ударом могут оказаться печень, кроветворная система и иммунитет. Ксилолы используют как растворители, а также применяют в производстве красителей.
Этилбензол не имеет цвета и пахнет как бензин. Его получают из нефти и каменного угля. Его используют в химической промышленности — например, для создания пластмасс, а также как растворитель и как компонент для высококачественных бензинов. Он опасен для деятельности мышц человека, может привести к хроническим заболеваниям печени и крови, также пагубно влияет на слух.
Юг Башкирии не в первый раз сталкивается с ухудшением экологии. Ранее жители начали подозревать в повышенной загазованности прорыв газопровода. Городская и районная администрации не удосужились рассказать людям, что произошло, а министерство экологии признало превышение концентрации вредных веществ лишь со временем.