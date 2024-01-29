mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В крупном городе Башкирии выявлена повышенная концентрация вредных веществ

Под Стерлитамаком зафиксирована повышенная концентрация токсичных отходов

29 января 2024, 13:59
Фото: 1MI

В крупном городе Башкирии выявлена повышенная концентрация вредных веществ

О повышенной загазованности предупреждали жители Стерлитамака.

В Стерлитамакском районе зафиксирована повышенная концентрация нескольких веществ. Данные об этом содержатся в справке по результатам химического анализа проб атмосферного воздуха, опубликованной на сайте министерства экологии.

Жалобы на качество воздуха в Стерлитамаке поступают несколько дней подряд. На просьбы жителей найти источники загрязнения и устранить их отреагировал Роспотребнадзор.

Над городами Башкирии повис ядовитый смог
Узнать подробнее

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее публиковало информацию о том, что с 26 по 29 января в Стерлитамаке не выявлено повышенной концентрации контролируемых примесей. Однако в справке, подготовленной Управлением государственного аналитического контроля, говорится, что 27 января в селе Отрадовка Стерлитамакского района зафиксировано превышение концентрации этилбензола в 1,61 раз и мета- и пара-ксилолов в 1,98 раз.

Ксилолами называют углеводороды ароматического ряда, получаемые при коксовании угля или из нефти при производстве высококачественного бензина. Острое отравление этими веществами приводит к возбуждению, ощущению опьянения, раздражению глаз и дыхательных путей, проблемам в пищеварении, дыхании, функционировании сердечно-сосудистой системы, потере сознания. Пара-ксилолы могут поразить слух человека. Также под ударом могут оказаться печень, кроветворная система и иммунитет. Ксилолы используют как растворители, а также применяют в производстве красителей.

Этилбензол не имеет цвета и пахнет как бензин. Его получают из нефти и каменного угля. Его используют в химической промышленности — например, для создания пластмасс, а также как растворитель и как компонент для высококачественных бензинов. Он опасен для деятельности мышц человека, может привести к хроническим заболеваниям печени и крови, также пагубно влияет на слух.

Юг Башкирии не в первый раз сталкивается с ухудшением экологии. Ранее жители начали подозревать в повышенной загазованности прорыв газопровода. Городская и районная администрации не удосужились рассказать людям, что произошло, а министерство экологии признало превышение концентрации вредных веществ лишь со временем.

Минэкологии признало повышенную загазованность на юге Башкирии
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Экология#Стерлитамак#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Стерлитамакский район#Загазованность
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Сегодня, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Сегодня, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Сегодня, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Сегодня, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Сегодня, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58