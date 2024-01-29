Под Стерлитамаком зафиксирована повышенная концентрация токсичных отходов

Этилбензол не имеет цвета и пахнет как бензин. Его получают из нефти и каменного угля. Его используют в химической промышленности — например, для создания пластмасс, а также как растворитель и как компонент для высококачественных бензинов. Он опасен для деятельности мышц человека, может привести к хроническим заболеваниям печени и крови, также пагубно влияет на слух.