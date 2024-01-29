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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Глава Башкирии предложил запустить субсидируемые авиарейсы в Казахстан

Один раз в неделю: глава Башкирии предложил изменить количество авиарейсов из Уфы

29 января 2024, 07:34
Фото: 1MI

Глава Башкирии предложил запустить субсидируемые авиарейсы в Казахстан

Предложение было озвучено в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии сегодня, 29 января.

Радий Хабиров в рамках совещания в правительстве республики выступил с инициативой увеличить количество рейсов в Казахстан. ГПо мнению главы республики, в настоящий момент добираться до Казахстана из Башкирии «неудобно».

«Рейс неудобный — один раз в неделю. Ничего, первое время посмотрим, даже субсидировать готовы, но это надо сделать. Это мы с президентом обсудили. Я туда летел час тридцать пять, а обратно мне пришлось три с половиной до Москвы, это неудобно, а два прекрасно», — сказал Хабиров.
#Общество#Новости Башкирии#Хабиров#Самолет#Азамат Нухов#Казахстан#Рейс
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