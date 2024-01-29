Один раз в неделю: глава Башкирии предложил изменить количество авиарейсов из Уфы

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Радий Хабиров в рамках совещания в правительстве республики выступил с инициативой увеличить количество рейсов в Казахстан. ГПо мнению главы республики, в настоящий момент добираться до Казахстана из Башкирии «неудобно».
«Рейс неудобный — один раз в неделю. Ничего, первое время посмотрим, даже субсидировать готовы, но это надо сделать. Это мы с президентом обсудили. Я туда летел час тридцать пять, а обратно мне пришлось три с половиной до Москвы, это неудобно, а два прекрасно», — сказал Хабиров.