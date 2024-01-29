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Published Сегодня, 08:25

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Хабиров обратил внимание на возросшее количество жалоб на уборку снега в Уфе

«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву

29 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

Хабиров обратил внимание на возросшее количество жалоб на уборку снега в Уфе

Глава Башкирии поручил мэру столицы взять ситуацию под личный контроль.

Радий Хабиров отметил рост числа обращений по уборке снега. По данным ЦУР, наибольшее количество жалоб на качество уборки снега было зарегистрировано в Кировском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы. В связи с этим глава республики обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.

«Видим рост числа жалоб по снегу. На это нужно обращать внимание. И, соответственно, убирать общественные пространства. Все-таки мы их много делали, надо их содержать, в том числе и зимой, чтобы люди ходили. Насколько я понимаю, вас ждут очередные испытания. Снегопады, похоже, идут. Отрабатывайте, пожалуйста», — сказал Хабиров.
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#Общество#Город#ЖКХ#Снег#Уборка снега#Новости Уфы#Администрация#Мэр Уфы#Азамат Нухов
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