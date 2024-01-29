«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву

Радий Хабиров отметил рост числа обращений по уборке снега. По данным ЦУР, наибольшее количество жалоб на качество уборки снега было зарегистрировано в Кировском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы. В связи с этим глава республики обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.