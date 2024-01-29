«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Глава Башкирии высказался об итогах прошедшего в пятницу, 26 января, митинга-концерта. Хабиров напомнил о своей готовности к цивилизованному диалогу.
«И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан!» — произнес Хабиров со сцены.
«26 января был проведен митинг концерт „Сильная республика — сильный Башкортостан“. Во-первых, спасибо, всем тем, кто принял участие. Мне кажется, такое единение необходимо видеть, понимать, демонстрировать, потому что мы должны понимать, что единство республики — оно есть и никто не позволит его расколоть. Но важно другое. Наверное, многие слышали мое предложение, что мы здесь все являемся и работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми, в том числе и я, поэтому что я предлагаю в этой связи — нужно переходить в плоскость определенных, конкретных шагов и действий», — сказал Хабиров.
Хабиров обратился к главам муниципалитетов, призвав их «встречаться с людьми». В рамках встреч, по словам главы республики, муниципальным руководителям необходимо рассказывать о деятельности властей.
«Людям надо рассказывать, куда мы двигаемся и что делаем», — подчеркнул Хабиров.