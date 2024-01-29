Многолетняя тяжба: в Уфе продолжается очередной виток судов вокруг ТСК «Лопатино»

Кроме того, сторона истца приводит следующий факт. В 2017 году ответчик, оспаривая очередные сделки, утверждал, что нежилое здание лит. Б по техническому паспорту 2011 года является самовольным — к этому выводу пришел и суд, удовлетворив иск. Отсутствие зарегистрированных прав на самовольное строение подтверждается выпиской из ЕГРН. Тем не менее в настоящее время ответчик утверждает, что право собственности на самовольное здание возникло у него вследствие сделки, т. е. перехода прав собственности от Рамиля Губайдуллина. «Как можно передать то, чем ты не обладаешь?» — комментирует сторона истца, при этом добавляя, что, по мнению ответчика, на земельном участке, указанном в выписке ЕГРН, здание просто не может находиться, истец не лишен права отказаться от собственности на здание, которого нет.