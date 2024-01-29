Мэр города в Башкирии отделался условным сроком за неработающие очистные сооружения

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Мэр города Давлеканово Вячеслав Гапоненко приговорён к 4 годам условно за махинации при строительстве очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Ранее на него было заведено уголовное дело по части 1 и пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, в том числе с причинением тяжких последствий.
По мнению Давлекановского районного суда, летом 2019 года городская администрация заключила контракт с ООО «Уфимская газовая компания» на возведение системы очистки воды. Компания взялась за работы, однако вела их не по проектно-сметной документации и с нарушениями градостроительного законодательства. Очистные сооружения так и не начали работать, так как не способны выполнять свои функции. Но это не помешало градоначальнику подписать акты приёмки работ и справки об их стоимости с заведомо ложным списком выполненных работ. 89 млн рублей были получены «Уфимской газовой компанией». О нарушениях и разрешении на строительство администрация не предупредила Госжилинспекцию.
Другая фирма — ООО «Башкирская инженерно-строительная компания» — должна была проводить строительный контроль работ, но не делала этого. Однако услуги организации были оплачены в размере полмиллиона рублей. В следственном комитете считают, что учредитель и собственник ООО «БИСК» являются знакомыми Вячеслава Гапоненко.
Вячеслав Гапоненко частично признал вину. Суд приговорил его к 4 годам условного срока с испытательном сроком в 3 года и без права занимать должности в органа местного самоуправления на протяжении 2 лет.
Вячеслав Гапоненко возглавлял Давлекановскую городскую администрацию с августа 2017 года по август 2022 года. В марте 2023 года он вернулся на должность сити-менеджера. Учредителем «Уфимской газовой компании» (УГК) является Эльвира Султанова. Фирма заключила 43 госконтракта на сумму в 4,36 млрд рублей. Однако 26 мая 2022 года ООО «УГК» было внесено в список недобросовестных поставщиков из-за «существенных нарушений условий контракта». ООО «Башкирская инженерно-строительная компания» Марату Даянову. 10 госконтрактов принесли предприятию 12,5 млн рублей.
Недавно суд огласил приговор по делу чиновника, который выдавал сиротам непригодное жильё.