Мэр города в Башкирии отделался условным сроком за неработающие очистные сооружения

По мнению Давлекановского районного суда, летом 2019 года городская администрация заключила контракт с ООО «Уфимская газовая компания» на возведение системы очистки воды. Компания взялась за работы, однако вела их не по проектно-сметной документации и с нарушениями градостроительного законодательства. Очистные сооружения так и не начали работать, так как не способны выполнять свои функции. Но это не помешало градоначальнику подписать акты приёмки работ и справки об их стоимости с заведомо ложным списком выполненных работ. 89 млн рублей были получены «Уфимской газовой компанией». О нарушениях и разрешении на строительство администрация не предупредила Госжилинспекцию.