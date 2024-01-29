Извинения за дрифт в центре Уфы не помогли избежать уголовного дела

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Пресс-служба Следственного управления СК России по Башкирии прокомментировала видео с «ночным дрифтом» на двух автомобилях BMW. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ранее госавтоинспекция расценила поступок в штраф до полутора тысяч рублей.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря группа молодых ребят устроила «шоу» в виде дрифта на улице Карла Маркса. Один из автомобиле вылетел из проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением. Пассажиры иномарок во время дрифта запускали из окон фейерверки. Одному из водителей пришлось извиниться за инцидент — видео опубликовала Госавтоинспекция Уфы.
По мнению следователей из Следственного отдела Кировского района, молодые люди нарушали ПДД, «пренебрегая безопасностью» других участников дорожного движения и из «хулиганских побуждений» агрессивно передвигались на машинах. Также следователи считают, что машина, вылетевшая с проезжей части, столкнулась не с металлическим ограждением, а с крытым наземным пешеходным переходом.
Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое группой лиц. По этой статье участникам дрифта может грозить до 7 лет лишения свободы, а также обязательные работы или штраф до 1 млн рублей (или в размере доходов, полученных за период от 3 до 4 лет).
Водитель одного из автомобилей заявил, что цель подобных ночных катаний — создание контента для соцсетей.