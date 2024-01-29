Извинения за дрифт в центре Уфы не помогли избежать уголовного дела

Пресс-служба Следственного управления СК России по Башкирии прокомментировала видео с «ночным дрифтом» на двух автомобилях BMW. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ранее госавтоинспекция расценила поступок в штраф до полутора тысяч рублей.



Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря группа молодых ребят устроила «шоу» в виде дрифта на улице Карла Маркса. Один из автомобиле вылетел из проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением. Пассажиры иномарок во время дрифта запускали из окон фейерверки. Одному из водителей пришлось извиниться за инцидент — видео опубликовала Госавтоинспекция Уфы.