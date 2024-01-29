Единение Хабирова, жалобы на снег в Уфе и «реновация» в Сипайлово

В Сипайлово вот-вот начнётся «реновация» — ценой сноса гаражей, частных домов, автомойки и автосервиса возле Кашкадана появится жилой комплекс на 2,1 тыс человек. Такое количество людей будет обслуживать школа №159, которую якобы можно будет отремонтировать, чтобы она могла в две смены принимать 1780 учащихся. Вокруг Кашкадана появится улица Озёрная, которая будет огибать озеро от «О`КЕЯ» через северо-западный бережок озера к улице Баязита Бикбая. Застройщик, по заказу которого разработаны проекты планировки и межевания, зарегистрирован всего пару лет назад.