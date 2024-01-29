Единение Хабирова, жалобы на снег в Уфе и «реновация» в Сипайлово

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Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:08
Радий Хабиров высказался о митинге-концерте, проведённом в его честь. На оперативном совещании в ЦУР республики чиновник сказал, что люди избирают руководство для того, чтобы оно «работало со всеми». По мнению Хабирова, «необходимо демонстрировать такое единение», которое было показано 26 января возле Телецентра. Одна из задач властей — «рассказывать людям, куда мы двигаемся и что делаем», подчеркнул губернатор.
В мессенджерах появились сообщения об угрозе теракта в нефтекамской школе. Аналогичные вбросы опубликованы в чатах других городов — Воронежа, Ижевска, Самары и Тулы. МВД считает, что такие угрозы размещаются «для разгона паники и дестабилизации обстановки в регионах». При этом никаких ЧП не происходит, заверили правоохранители.
В Сипайлово вот-вот начнётся «реновация» — ценой сноса гаражей, частных домов, автомойки и автосервиса возле Кашкадана появится жилой комплекс на 2,1 тыс человек. Такое количество людей будет обслуживать школа №159, которую якобы можно будет отремонтировать, чтобы она могла в две смены принимать 1780 учащихся. Вокруг Кашкадана появится улица Озёрная, которая будет огибать озеро от «О`КЕЯ» через северо-западный бережок озера к улице Баязита Бикбая. Застройщик, по заказу которого разработаны проекты планировки и межевания, зарегистрирован всего пару лет назад.
Ратмира Мавлиева предупредили об «очередных испытаниях». Радий Хабиров во время совещания в ЦУР обратился к уфимскому сити-менеджеру с прогнозом погоды — «похоже, идут снегопады». Глава региона отметил рост числа жалоб на то, что службы не справляются с уборкой снега. Ситуацию мэр должен взять под личный контроль.
Центризбирком Башкирии возглавил Азат Галимханов, который работает проректором в Уфимском университете науки и технологий. Решение о его назначении было принято комиссией единогласно — тем более, его кандидатуру выдвинули «в Москве». Предложение поставить функционера от образования вместо Илоны Макаренко выдвинул член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
Юг Башкирии продолжает вдыхать в себя токсичные отходы. Жители Стерлитамака и Салавата массово штурмуют комментариями стену Радия Хабирова и Рустема Газизова в соцсетях, Роспотребнадзор проводит проверки, а минэкологии рапортует о «незначительных превышениях» концентрации вредных веществ. Однако справка по пробам воздуха за 27 января говорит о том, что дышать люди вынуждены этилбензолом и ксилолами.