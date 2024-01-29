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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Американист рассказал, что произойдет между Вашингтоном и Техасом

Американист рассказал, что произойдет между Вашингтоном и Техасом

29 января 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Исполняющий обязанности директора Института США и Канады Сергей Кислицын рассказал о перспективах развития конфликта между администрацией США и властями Техаса.

Как сообщило RT, Кислицын привлек внимание к тому факту, что Техас стоит в авангарде проблемы, поскольку первым принимает беженцев, и поэтому в штате к ним настроены особенно негативно. По словам Кислицына, ситуацию усугубляет факт, что избиратели в Техасе традиционно поддерживают Республиканскую партию: поддержка Байдена на предыдущих выборах была крайне низкой. При этом республиканцы выступают за ужесточение миграционных правил, тогда как Демократическая партия опирается, в том числе, на электорат латиноамериканского происхождения, потому находится в более уязвимой позиции.

Сергей Кислицын подчеркнул, что администрация Байдена потеряет часть голосов, если начнет жесткие действия в отношении мигрантов. При этом эксперт не верит, что Техас может выйти из состава США, поскольку он глубоко интегрирован во множество экономических процессов. Здесь работают многие высокотехнологичные компании, ведется производство микроэлектроники и полупроводников в частности. Поэтому объявление о независимости Техаса Кислицын считает невозможным.

С его точки зрения, ключ к решению проблемы — в изменениях миграционного законодательства, но это задача не из легких, ведь у партий по этому вопросу диаметрально противоположные позиции. Тем не менее поисков компромисса не избежать, ведь это более конструктивно, чем допустить развитие противостояния.

Ранее в профсоюзе пограничников США обвинили Белый дом в создании помех для охраны границы.

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