Американист рассказал, что произойдет между Вашингтоном и Техасом

Как сообщило RT, Кислицын привлек внимание к тому факту, что Техас стоит в авангарде проблемы, поскольку первым принимает беженцев, и поэтому в штате к ним настроены особенно негативно. По словам Кислицына, ситуацию усугубляет факт, что избиратели в Техасе традиционно поддерживают Республиканскую партию: поддержка Байдена на предыдущих выборах была крайне низкой. При этом республиканцы выступают за ужесточение миграционных правил, тогда как Демократическая партия опирается, в том числе, на электорат латиноамериканского происхождения, потому находится в более уязвимой позиции.