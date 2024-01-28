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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Две машины сгорели ночью в Уфе

В Уфе ночью сгорели автомобили Toyota Voxy и Renault Master

28 января 2024, 05:59
Фото: пресс-служба МЧС по РБ.

Две машины сгорели ночью в Уфе

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

28 января, ночью, в Уфе произошло возгорание двух автомобилей. Информация о пожаре на улице Заводская поступила в МЧС России, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Усилиями пожарных удалось потушить огонь, однако нанесенный ущерб оказался значительным. Пострадали два автомобиля — Toyota Voxy и Renault Master, а также оконная рама на первом этаже двухэтажного административного здания получила повреждения от огня.

Причину и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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