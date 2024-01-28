В Уфе ночью сгорели автомобили Toyota Voxy и Renault Master

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
28 января, ночью, в Уфе произошло возгорание двух автомобилей. Информация о пожаре на улице Заводская поступила в МЧС России, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Усилиями пожарных удалось потушить огонь, однако нанесенный ущерб оказался значительным. Пострадали два автомобиля — Toyota Voxy и Renault Master, а также оконная рама на первом этаже двухэтажного административного здания получила повреждения от огня.
Причину и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.