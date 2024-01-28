Стало известно на сколько процентов повысили пособия по уходу за детьми в Башкирии

Теперь те, кто получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет, могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц, вместо предыдущих 33 тысяч рублей. Также были увеличены максимальные выплаты по временной нетрудоспособности, свыше 122 тысяч рублей в месяц. Денежная поддержка в период беременности и родов также выросла с 383 тысяч до 565 тысяч рублей.