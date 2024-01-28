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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

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В Башкирии увеличили на 49% больничные и пособия по уходу за детьми

Стало известно на сколько процентов повысили пособия по уходу за детьми в Башкирии

28 января 2024, 09:07
Фото: 1MI

В Башкирии увеличили на 49% больничные и пособия по уходу за детьми

В этом году в Башкирии и других регионах России были существенно увеличены размеры некоторых пособий, об этом сообщили в Соцфонде по РБ.

В 2024 году было решено увеличить максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей на 49%.

Теперь те, кто получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет, могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц, вместо предыдущих 33 тысяч рублей. Также были увеличены максимальные выплаты по временной нетрудоспособности, свыше 122 тысяч рублей в месяц. Денежная поддержка в период беременности и родов также выросла с 383 тысяч до 565 тысяч рублей.

По словам управляющего Отделением СФР по Республике Башкортостан Фаниля Вахитова, на выплаты по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в 2023 году выделено 18,5 млрд рублей. Своевременно и в полном объеме 549 тысячам получателей выплат Социального фонда были перечислены средства.

Важно помнить, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от следующих факторов: заработка за 2 года до наступления страхового случая, страхового стажа и продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выплаты#Страховые выплаты#Виалина Ахсанова
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