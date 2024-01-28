Стало известно на сколько процентов повысили пособия по уходу за детьми в Башкирии

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В 2024 году было решено увеличить максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей на 49%.
Теперь те, кто получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет, могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц, вместо предыдущих 33 тысяч рублей. Также были увеличены максимальные выплаты по временной нетрудоспособности, свыше 122 тысяч рублей в месяц. Денежная поддержка в период беременности и родов также выросла с 383 тысяч до 565 тысяч рублей.
По словам управляющего Отделением СФР по Республике Башкортостан Фаниля Вахитова, на выплаты по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в 2023 году выделено 18,5 млрд рублей. Своевременно и в полном объеме 549 тысячам получателей выплат Социального фонда были перечислены средства.
Важно помнить, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от следующих факторов: заработка за 2 года до наступления страхового случая, страхового стажа и продолжительности рабочего времени застрахованного лица.