РЭО сообщил об обязанности производителей искусственных елок утилизировать продукцию

Posted 28 января, 12:30
Published 28 января, 12:30
Modified 16 января, 12:30
Updated 16 января, 12:30
Теперь производители обязаны утилизировать такую продукцию и отчитываться об этом или уплачивать экологический сбор. Мера направлена на сокращение объема отходов, попадающих на полигоны.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что согласно установленным нормам на 2024 год норматив утилизации искусственных елей составляет ноль процентов. Однако ежегодно этот показатель будет повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году, сообщает 56orb.ru.
На данный момент ставка экосбора на искусственные ели составляет 3844 рубля за тонну. Следовательно, реформа РОП не повлияет на цены на искусственные ели в 2024 году. К следующему году цены могут вырасти не более чем на 0,06%, что практически незаметно для покупателей, сказал Буцаев.
По его словам, внесение пластиковых елок в список РОП поможет стимулировать создание систем сбора и переработки искусственных елок, а также производственных мощностей для их переработки. Таким образом, меньше елок будет попадать на полигоны, а больше будет утилизироваться. Кроме того, такая мера начнет стимулировать поиск альтернативы ПВХ-елкам, так как экосбор будет меньше, если елка изготовлена из материалов, которые легко перерабатываются.
Отмечается, что вес одной искусственной елки составляет примерно пять килограммов, то есть в одной тонне содержится около 200 елок. Получается, что производитель должен будет заплатить около 20 рублей за утилизацию каждой конструкции.
Буцаев также отметил, что искусственные елки чаще всего производятся из материалов, которые при нагревании выделяют вредные соединения. При этом большинство елок (около 90%) попадает на полигоны захоронения твердых коммунальных отходов. Включение искусственных елок в РОП стимулирует производство более экологичных продуктов, изготовленных из нейтральных полимеров или с использованием целлюлозосодержащей продукции и других безопасных материалов.
РЭО также призывает сдавать на переработку живые ели. В этом году компания для удобства собрала на единой карте в приложении «Уберу» пункты сбора живых новогодних деревьев.