РЭО сообщил об обязанности производителей искусственных елок утилизировать продукцию

По его словам, внесение пластиковых елок в список РОП поможет стимулировать создание систем сбора и переработки искусственных елок, а также производственных мощностей для их переработки. Таким образом, меньше елок будет попадать на полигоны, а больше будет утилизироваться. Кроме того, такая мера начнет стимулировать поиск альтернативы ПВХ-елкам, так как экосбор будет меньше, если елка изготовлена из материалов, которые легко перерабатываются.