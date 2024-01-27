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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Уфе вынесли приговор еще пятерым участникам митингов в Баймаке

В Уфе вынесли приговор еще пятерым участникам митингов в Баймаке

27 января 2024, 13:08
Фото: 1MI
Вчера, 26 января, в Кировском районном суде рассмотрели уголовные дела в отношении еще пятерых участников несанкционированного митинга в Баймаке.

Органы предварительного следствия обвиняют Санию Узянбаеву, Айрата Ахметова, Даниса Узянбаева, Закира Ахмедина, Мунира Исянгильдина в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках). Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Постановления еще не вступили в законную силу.

Напомним, ранее Кировский районный суд вынес приговор другим шестерым участникам несанкционированной акции в Баймаке. В отношении обвиняемых также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2024 года.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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