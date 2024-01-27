В Уфе вынесли приговор еще пятерым участникам митингов в Баймаке

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Органы предварительного следствия обвиняют Санию Узянбаеву, Айрата Ахметова, Даниса Узянбаева, Закира Ахмедина, Мунира Исянгильдина в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках). Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.
В судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Постановления еще не вступили в законную силу.
Напомним, ранее Кировский районный суд вынес приговор другим шестерым участникам несанкционированной акции в Баймаке. В отношении обвиняемых также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2024 года.