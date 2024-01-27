В Уфе пешеходные тротуары покрыты сугробами по колено

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Подписчик прислал фотографии с ул. Зорге — на территории около одноименного фитнес-центра. По его словам, тротуар находится под снегом, причем толщина сугроба — около метра:
— Тротуар под сугробом, из-за этого пешеходный переход через проезжую часть ведет людей… в сугроб! Выходит, либо идти дальше и проваливаться в снег, пытаясь нащупать асфальт под слоем снега толщиной в метр, либо — идти по проезжей части.
Напомним, ранее Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с уборкой снега в республике. Глава республики подчеркнул, что наиболее остро вопрос снегоуборочных мероприятий стоит в Уфе. Отдельно он обратился к главе регионального Минтранса Александру Клебанову, порекомендовав тому внимательно отслеживать ситуацию с уборкой снега на дорогах.