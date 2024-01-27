В Уфе пешеходные тротуары покрыты сугробами по колено

— Тротуар под сугробом, из-за этого пешеходный переход через проезжую часть ведет людей… в сугроб! Выходит, либо идти дальше и проваливаться в снег, пытаясь нащупать асфальт под слоем снега толщиной в метр, либо — идти по проезжей части.