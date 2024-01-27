В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в 2024 году

В планах также ремонт улицы Галечной (от моста через реку Юрмаш до улицы Елизаветы Глинки), автодороги Шакша — Базилевка (от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до улицы Беговой), улицы Беговой, дороги Жилино — Базилевка (от улицы Беговой до въезда в психиатрическую больницу) и автодороги Федоровка — Елкибаево (от улицы Елизаветы Глинки до здания по улице Комаринской, 6, к. 2), улицы Ландшафтной (от Нагаевского шоссе до улицы Межевой).