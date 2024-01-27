В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в 2024 году

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Всего будет отремонтировано 11 участков дорог общей протяженностью почти 29 километров. В список вошли улицы Благоварская, Дзержинского, Кольская (от Российской до проспекта Октября), Магистральная (от Дагестанской до Новороссийской), Набережная реки Уфы (от Современников до Маршала Жукова), Рихарда Зорге (от 50 лет СССР до Шафиева).
Кроме того, работы пройдут на трассе Уфа — Дема (от Флотского переулка до моста через реку Дема), на объездной дороге трассы Уфа — Затон (от моста через Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков).
В планах также ремонт улицы Галечной (от моста через реку Юрмаш до улицы Елизаветы Глинки), автодороги Шакша — Базилевка (от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до улицы Беговой), улицы Беговой, дороги Жилино — Базилевка (от улицы Беговой до въезда в психиатрическую больницу) и автодороги Федоровка — Елкибаево (от улицы Елизаветы Глинки до здания по улице Комаринской, 6, к. 2), улицы Ландшафтной (от Нагаевского шоссе до улицы Межевой).
Дорожники выйдут на объекты весной, как только установятся благоприятные погодные условия.