В РЭО рассказали о партнерах конкурса «Зеленый квадрат»

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» проходит в два этапа. Первый этап — заочный — конкурс эскизов, второй — очный — создание арт-объектов. Авторам лучших работ в феврале предстоит участвовать в очной образовательной программе академии творческих индустрий «Меганом». Совместно с резидентами арт-кластера «Таврида», известными художниками и профессионалами победители конкурса будут разрабатывать готовые арт-объекты на основе своих эскизов и концептов. А в марте их с работами ждут на выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи, рассказал Бойко.