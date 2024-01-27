В Башкирии телефонные мошенники незаметно похитили 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В пресс-службе МВД по РБ рассказали о недавних случаях похищения средств у жителей Башкирии.
Так, с 59-летней жительнице Стерлитамака позвонили якобы сотрудники сотовой компании. Они сообщили, что срок действия ее сим-карты заканчивается и его необходимо продлить. Женщина поверила и выполнила все указания, которые они ей давали. Получив доступ к ее телефону и персональным данным, мошенники оформили на пенсионерку кредит и похитили 600 тыс. руб.
Заявительница даже не знала, что происходит с ее телефоном в этот момент. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ.
По аналогичной схеме мошенники пытались похитить деньги у 42-летнего жителя Стерлитамака, но убедить мужчину следовать рекомендациям у аферистов не получилось. Мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию. В настоящее время по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
— В случае поступления звонка якобы от сотрудника сотовой компании — положите трубку. Не переводите свои денежные средства на «безопасный счет», не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера, — отметила сотрудница пресс-службы МВД по РБ Диана Губайдуллина.