В Башкирии телефонные мошенники незаметно похитили 1,5 млн рублей

Так, с 59-летней жительнице Стерлитамака позвонили якобы сотрудники сотовой компании. Они сообщили, что срок действия ее сим-карты заканчивается и его необходимо продлить. Женщина поверила и выполнила все указания, которые они ей давали. Получив доступ к ее телефону и персональным данным, мошенники оформили на пенсионерку кредит и похитили 600 тыс. руб.