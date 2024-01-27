В Башкирии проходит акция «Елки в щепки»

Собранные елки будут переданы при необходимости в фермерские хозяйства на корм, а также могут быть измельчены для получения щепы. В дальнейшем ее можно использовать в благоустройстве для отсыпки дорожек и клумб или на фермах для подстилки животным. В столице Башкортостана акция по утилизации новогодних елей пройдет 27–28 января. Пункты приема деревьев расположены на 13 площадках Уфы.