В Башкирии проходит акция «Елки в щепки»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жители могут не выбрасывать елки, а подойти к этому вопросу экологически осознано. Во всех муниципальных образованиях до 1 марта будут проводиться мероприятия по приему деревьев у населения.
Собранные елки будут переданы при необходимости в фермерские хозяйства на корм, а также могут быть измельчены для получения щепы. В дальнейшем ее можно использовать в благоустройстве для отсыпки дорожек и клумб или на фермах для подстилки животным. В столице Башкортостана акция по утилизации новогодних елей пройдет 27–28 января. Пункты приема деревьев расположены на 13 площадках Уфы.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.