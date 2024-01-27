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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Башкирии проходит акция «Елки в щепки»

27 января 2024, 08:02
Акция «Елки в щепки» проводится в Республике Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Экология» для популяризации вторичной переработки отходов.

Жители могут не выбрасывать елки, а подойти к этому вопросу экологически осознано. Во всех муниципальных образованиях до 1 марта будут проводиться мероприятия по приему деревьев у населения.

Собранные елки будут переданы при необходимости в фермерские хозяйства на корм, а также могут быть измельчены для получения щепы. В дальнейшем ее можно использовать в благоустройстве для отсыпки дорожек и клумб или на фермах для подстилки животным. В столице Башкортостана акция по утилизации новогодних елей пройдет 27–28 января. Пункты приема деревьев расположены на 13 площадках Уфы.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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