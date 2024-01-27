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Posted 27 января, 18:39

Published 27 января, 18:39

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Как воспользоваться страховкой СОГАЗа за рубежом

27 января 2024, 18:39
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Зимний отпуск не повод отказываться от дальних поездок. Его можно провести на горнолыжном курорте или на солнечном пляже. Планируя отдых за рубежом, внимательно отнеситесь к оформлению страховки. В непредвиденных ситуациях она поможет избежать значительных расходов.

Например, если сильно заболит зуб, искать стоматолога в чужой стране и оплачивать услуги из своего кармана не придётся. Все вопросы поможет решить сервисная компания.

Рассказываем, как воспользоваться страховкой СОГАЗа для путешественников:

  1. Сообщите о случившемся в сервисную компанию, которая поддерживает туристов за рубежом. Контакты указаны на бланке вашего полиса.

Необходимо назвать:

  • свою фамилию и имя
  • местонахождение
  • телефоны для связи
  • номер полиса
  • наименование страховой компании
  • причину обращения
  1. Сотрудники сервисной компании помогут оперативно организовать лечение. Оплачивать медицинские счета самостоятельно не придется. Все расчёты с клиникой произведут страховая и сервисная компании.
  2. Если медицинские расходы пришлось оплатить самостоятельно, необходимо связаться с сервисной компанией или страховщиком для выплаты компенсации. Сделать это нужно до окончания поездки. Потребуется сообщить все сведения из п. 1, а также название медицинской организации, её адрес и телефон.

Необходимо согласовать с сервисной компанией или страховщиком оплату оказанных медицинских услуг и собрать документы, список которых подскажет сотрудник компании.

  1. Срок рассмотрения документов — до 30 рабочих дней. После положительного решения путешественник получит компенсацию всех медицинских расходов, которые оплатил в поездке.

 

Узнать подробности и подобрать страховую программу для поездки за рубеж можно на сайте СОГАЗа по ссылке.

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