Более 40 новых туристических объектов появится на территории Башкирии

Posted Сегодня, 07:01
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— Сейчас для организации хорошего отдыха далеко ехать не нужно. Предприниматели региона создают все условия для круглогодичного комфортного отдыха вдали от городской суеты. Продолжим субсидировать возведение модульных некапитальных строений и в текущем году, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
Напомним, что в осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории региона ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов на 37 номеров. В частности, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. В ушедшем году Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Республике Башкортостан. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.