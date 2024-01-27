mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Более 40 новых туристических объектов появится на территории Башкирии

Более 40 новых туристических объектов появится на территории Башкирии

27 января 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет создать в Башкирии еще 46 туристических объектов на 564 номера в текущем году, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.

— Сейчас для организации хорошего отдыха далеко ехать не нужно. Предприниматели региона создают все условия для круглогодичного комфортного отдыха вдали от городской суеты. Продолжим субсидировать возведение модульных некапитальных строений и в текущем году, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Напомним, что в осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории региона ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов на 37 номеров. В частности, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. В ушедшем году Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Республике Башкортостан. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
Вчера, 05:58
«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление
Вчера, 05:48
СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника
Сегодня, 09:14
В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в 2024 году
Сегодня, 07:20
Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим
25 января, 07:09
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58