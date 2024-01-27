Более 40 новых туристических объектов появится на территории Башкирии

Напомним, что в осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории региона ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов на 37 номеров. В частности, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. В ушедшем году Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Республике Башкортостан. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.