Башкирские бизнесмены научатся вести переговоры с китайскими партнерами

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 05:46
На консультации обсудят вопросы подготовки к участию в бизнес-миссиях и выставках, принципы делового общения при знакомстве с зарубежными партнерами, а также специфику ведения переговоров с китайскими предпринимателями с учетом особенностей менталитета. Запись и материалы по будут доступны всем зарегистрированным пользователям после проведения мероприятия.
— Китай является одним из ключевых партнеров нашей республики. За январь–сентябрь 2023 года основу экспорта из Башкортостана составили машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и сырье, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлы и изделия из них. В наступившем году мы намерены продолжить развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем и расширить номенклатуру экспортируемой продукции, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.