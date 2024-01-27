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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Башкирские бизнесмены научатся вести переговоры с китайскими партнерами

27 января 2024, 04:36
Предпринимателей Башкирии приглашают принять участие в вебинаре по взаимодействию с бизнесменами Китая на зарубежных выставках или в ходе бизнес-миссий, который проведут 5 февраля в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Организатором выступает Российский экспортный центр.

На консультации обсудят вопросы подготовки к участию в бизнес-миссиях и выставках, принципы делового общения при знакомстве с зарубежными партнерами, а также специфику ведения переговоров с китайскими предпринимателями с учетом особенностей менталитета. Запись и материалы по будут доступны всем зарегистрированным пользователям после проведения мероприятия.

— Китай является одним из ключевых партнеров нашей республики. За январь–сентябрь 2023 года основу экспорта из Башкортостана составили машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и сырье, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлы и изделия из них. В наступившем году мы намерены продолжить развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем и расширить номенклатуру экспортируемой продукции, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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