Башкирские бизнесмены научатся вести переговоры с китайскими партнерами

— Китай является одним из ключевых партнеров нашей республики. За январь–сентябрь 2023 года основу экспорта из Башкортостана составили машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и сырье, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также металлы и изделия из них. В наступившем году мы намерены продолжить развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем и расширить номенклатуру экспортируемой продукции, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.