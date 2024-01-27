Башкирия запустит производство специализированной медицинской мебели в Казахстане

На заседании рабочей группы по развитию сотрудничества руководитель министерства отметил, что Башкортостан и Казахстан являются стратегическими партнерами, торговый оборот между которыми за 11 месяцев 2023 года вырос на 3,1%, при этом доля башкортостанского экспорта составила 83%. По отдельным товарным группам рост превысил в несколько раз. Например, поставки реакторов, котлов, энергооборудования выросли, изделий из натурального, искусственного камня и минерального сырья, сахар и кондитерские изделия.