Башкирия запустит производство специализированной медицинской мебели в Казахстане

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Башкирия совместно с партнерами из Казахстана запустит производство специализированной медицинской мебели, операционных столов, медицинских кроватей. По словам первого заместителя Премьер-министра правительства РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, этим займется ООО «Медстальконструкция» совместно с казахской компанией. При этом широкий ассортимент мебели и оборудования был разработан в Башкортостане и активно реализовывается в России уже более 20 лет.
На заседании рабочей группы по развитию сотрудничества руководитель министерства отметил, что Башкортостан и Казахстан являются стратегическими партнерами, торговый оборот между которыми за 11 месяцев 2023 года вырос на 3,1%, при этом доля башкортостанского экспорта составила 83%. По отдельным товарным группам рост превысил в несколько раз. Например, поставки реакторов, котлов, энергооборудования выросли, изделий из натурального, искусственного камня и минерального сырья, сахар и кондитерские изделия.