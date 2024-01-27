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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Башкирия запустит производство специализированной медицинской мебели в Казахстане

27 января 2024, 10:12
Ассортимент мебели и оборудования, который планируется производить в Казахстане, был разработан в Башкортостане и активно реализовывается в России уже более 20 лет.

Башкирия совместно с партнерами из Казахстана запустит производство специализированной медицинской мебели, операционных столов, медицинских кроватей. По словам первого заместителя Премьер-министра правительства РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, этим займется ООО «Медстальконструкция» совместно с казахской компанией. При этом широкий ассортимент мебели и оборудования был разработан в Башкортостане и активно реализовывается в России уже более 20 лет.

На заседании рабочей группы по развитию сотрудничества руководитель министерства отметил, что Башкортостан и Казахстан являются стратегическими партнерами, торговый оборот между которыми за 11 месяцев 2023 года вырос на 3,1%, при этом доля башкортостанского экспорта составила 83%. По отдельным товарным группам рост превысил в несколько раз. Например, поставки реакторов, котлов, энергооборудования выросли, изделий из натурального, искусственного камня и минерального сырья, сахар и кондитерские изделия.

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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