В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Леонидом Ващуком

Леонид Ващук родился в 1966 году в Уфе. В 1981 году, после окончания 8 класса, поступил в Уфимский энергетический техникум по специальности «Паротурбинные и парогенераторные установки». В 1985 г. поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Корабельные атомные энергетические установки». С 1990 г. служил командиром группы технического обслуживания Камчатской области. С 1998 по 1999 гг. зачислен в распоряжение командующего 2 флотилией подводных лодок Тихоокеанского флота, командиром дивизиона электромеханической боевой части экипажа атомной подводной лодки «Б-201» 2 флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота. В 2023 г. вступил в ряды батальона «Башкортостан».



