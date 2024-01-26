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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Уфы состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Леонидом Ващуком

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Леонидом Ващуком

26 января 2024, 15:31
Фото: Октябрьский район Уфы/ VK.com

В Уфы состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Леонидом Ващуком

Об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы.

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО капитаном третьего ранга Леонидом Ващуком. Как сообщили в администрации района, 9 января 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

На траурной церемонии присутствовали депутат Госсобрания республики Владимир Нагорный, советник Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими из Башкирии Алик Камалетдинов, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Азат Хакимов и др.

Леонид Ващук родился в 1966 году в Уфе. В 1981 году, после окончания 8 класса, поступил в Уфимский энергетический техникум по специальности «Паротурбинные и парогенераторные установки». В 1985 г. поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Корабельные атомные энергетические установки». С 1990 г. служил командиром группы технического обслуживания Камчатской области. С 1998 по 1999 гг. зачислен в распоряжение командующего 2 флотилией подводных лодок Тихоокеанского флота, командиром дивизиона электромеханической боевой части экипажа атомной подводной лодки «Б-201» 2 флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота. В 2023 г. вступил в ряды батальона «Башкортостан».

#Общество#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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