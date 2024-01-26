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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Андреем Большаковым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Андреем Большаковым

26 января 2024, 03:27

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Андреем Большаковым

Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.

Траурная церемония в память о погибшем старшина гвардии первой степени Андрее Большакове прошла 25 января в Уфе. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района.

В мероприятии приняли участие родственники, близкие, коллеги и сослуживцы Андрея Юрьевича, а также исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Адик Фатхуллин, депутат городского совета столицы Башкирии Руслан Кинзикеев и военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Ринат Латыпов.

Власти района выразили свои искренние соболезнования семье Андрея Юрьевича Большакова.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым. Его наградили орденом Мужества посмертно.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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