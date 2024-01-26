В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Андреем Большаковым

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Траурная церемония в память о погибшем старшина гвардии первой степени Андрее Большакове прошла 25 января в Уфе. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района.
В мероприятии приняли участие родственники, близкие, коллеги и сослуживцы Андрея Юрьевича, а также исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Адик Фатхуллин, депутат городского совета столицы Башкирии Руслан Кинзикеев и военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Ринат Латыпов.
Власти района выразили свои искренние соболезнования семье Андрея Юрьевича Большакова.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым. Его наградили орденом Мужества посмертно.