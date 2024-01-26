В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Андреем Большаковым

В мероприятии приняли участие родственники, близкие, коллеги и сослуживцы Андрея Юрьевича, а также исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Адик Фатхуллин, депутат городского совета столицы Башкирии Руслан Кинзикеев и военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Ринат Латыпов.