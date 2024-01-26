Убыль населения в Башкирии преодолела важную отметку

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Published Сегодня, 07:37
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Естественная убыль населения в Башкирии перевалила отметку в 10 тыс человек за 11 месяцев. Об этом рассказали в Башкортостанстате.
По обновлённым данным, с января по ноябрь 2023 года в Башкирии родилось 32 664 человека. Умерло за это время 43 477 человек. Таким образом, естественная убыль составила 10 813 человек. По сравнению с прошлым годом в республике снизилась как смертность, так и рождаемость. В расчёте на 1000 человек естественная убыль незначительно снизилась с 3,0 до 2,9 человек.
Самой высокой рождаемостью за 11 месяцев отметилась Уфа — там родилось 9 436 человек, а также Стерлитамак (2116 человек) и Нефтекамск (1275 человек). Однако в расчёте на 1000 человек населения лидерами стали город Баймак (15,5 человек, всего — 252 новорожденных), Баймакский район (вместе с городом; 12,2 человека, всего — 605 новорожденных) и сёла и деревни Белорецкого района (12,1 человек, всего — 371 новорожденных).
В Уфе, Стерлитамаке и Салавате зафиксирована самая высокая смертность — 10 361, 2 587 и 1 606 умерших соответственно. Сильнее всего высокая смертность затрагивает демографию в Бураевском районе (19,9 человек на тысячу человек населения), сельские поселения Давлекановского района (17,7 человек на тысячу человек населения), Калтасинского и Стерлибашевского районов (по 17,3 человека на тысячу человек населения).
Стоит отметить, что, несмотря на высокую рождаемость, Уфа, Стерлитамак и Нефтекамск остались городами с отрицательным значением естественного прироста населения (-925, -440 и -53 человека соответственно). Во всех городских округах Башкирии наблюдается естественная убыль.
Естественным приростом отметились лишь Абзелиловский район, Баймакский район, город Баймак и Бурзянский район. Хуже всего с балансом рождаемости/смертности дела обстоят в Уфе, г. Салавате (-696 человек) и Ишимбайском районе (вместе с городом; -496 человек). В относительных исчислениях наибольший урон несут Бураевский район (-12,3 человека на 1000 человек населения), Фёдоровский район (-11,2 человека) и сельские поселения Давлекановского района (-10,7 человек).