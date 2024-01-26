Убыль населения в Башкирии преодолела важную отметку

По обновлённым данным, с января по ноябрь 2023 года в Башкирии родилось 32 664 человека. Умерло за это время 43 477 человек. Таким образом, естественная убыль составила 10 813 человек. По сравнению с прошлым годом в республике снизилась как смертность, так и рождаемость. В расчёте на 1000 человек естественная убыль незначительно снизилась с 3,0 до 2,9 человек.